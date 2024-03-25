أول تعليق من إمام عاشور بعد نجاح عملية خلع الكتف

علق إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى علي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب أمام نيوزيلندا.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه على ستوري إنستجرام على نجاح جراحة خلع الكتف قائلا، الحمد لله على النصيب والقدر المكتوب الحمد لله وقت الفرج ووقت الانكسار، الحمد لله فى الشدة والرخاء، الحمد لله على المنع قبل العطاء، الحمد لله بلاسبب ولا طلب ، الحمد لله على ما مضى وما تبقى وماهو آت الحمد لله دائماً وأبدا".

وأجرى إمام عاشور جراحة في الكتف امس وسيغيب عن صفوف الأهلي لفترة تتراوح من شهرين إلى 3 شهور بسبب الإصابة.

وانضم إمام عاشور الي قائمة غيابات الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يغيب أيضا محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج بسبب الإصابة.