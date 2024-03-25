جهاز الزمالك يتبع سياسة جديدة فى حراسة المرمى

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على التراجع عن اتباع سياسة التدوير في حراسة المرمى خلال المباريات المقبلة.

وكان المدير الفني يتبع سياسة التدوير بين محمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمى الفريق الأبيض في الفترة الماضية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني، أن جوميز استقر على تثبيت حارس أساسي للفريق خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.