بالفيديو.. رئيس بحوث المعاملات الزراعية: القطن يساهم بـ13% من دخل الميزان التجاري

قال مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي بمعهد القطن، إن محصول القطن كان بمثابة ثروة قومية للبلاد في فترة من الفترات الماضية، والضامن الوحيد لشراء السلاح وبناء السد العالي، فضلا عن مساهمته بشكل كبير في الدخل القومي للبلاد.

وأضاف "عمارة" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن القطن يعمل به نحو 25% من العمالة الزراعية الموجودة في مصر، ويساهم بأكثر من 13% من دخل الميزان التجاري، موضحًا: "طول عمره بيتمز بأنه رقم 1 في العالم من حيث الجودة".

وتابع، أن مجلس الوزراء قام بعمل دراسة شاملة لجميع المشكلات التي تواجه قطاع القطن منذ 2011، وتمكن من خلال هذه الدراسة من معرفة نقاط الضعف، ووضح خطة استراتيجية كبيرة للنهوض بمحصول القطن في 3 محاور وهم الزراعة - التسويق والتجارة – التصدير.

وأردف، رئيس بحوث المعاملات الزراعية: "بورصة القطن راجعة بس بشكل تاني، وتم تطوير المعاملات الزراعية الموجودة للأصناف المتاحة حاليا في السوق المصرية للحصول على أعلى إنتاجية من كافة المحاصيل بناءا على الخريطة الصنفية التي تصدر كل عام".