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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

جوتيريش: لا يمكن تنفيذ حل مستدام بقطاع غزة في ظل استمرار الحرب

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأردن قدم عملًا جيدًا لوكالة "أونروا"، واستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين، مثمنًا جهود الأردن في القدس الشرقية، وتقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب تدبير مسارات آمنة في غزة، ولا يمكن تنفيذ حل مستدام بالقطاع في ظل استمرار الحرب.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية، منوهًا بأن المجاعة هي التي تسيطر على الفلسطينيين في قطاع غزة ويجب إيقافها فورًا.

وتابع نحن بحاجة إلى إرساء السلام في المنطقة، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة بشكل فوري.

الحرب في غزة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة