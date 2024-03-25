"دور تجمع بريكس في دعم الأعمال".. كلمة مصر بمنتدى الطاقة في روسيا

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء فى جلسات اليوم الأول للمنتدى الدولي للطاقه النووية “أتوم إكسبو” بمدينة سوتشي الروسية.

وألقى الوكيل كلمة بعنوان دور تجمع بريكس في دعم اعمال الطاقه النووية وهو ما يعتبر أحد مشروعات التعاون المستقبلية بين دول التجمع تكريما لدور مصر أحد دول التجمع في المجال النووي للأغراض السلمية من خلال تنفيذها لمشروع محطة الضبعة حيث دارت الحلقة النقاشية حول الدور والمقترحات التي تقوم بها دول بريكس لتحقيق التعاون فيما بينها في مجال الاستخدام السلمي للطاقه النووية.

كما شارك الدكتور محمد رمضان نائب رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء فى جلسة عن دعم أعمال البنيه التحتية النووية من خلال نموذج مشروع الضبعة.

وكانت قد انطلقت أمس أعمال المنتدى الدولي للطاقة النووية اتوم اكسبو بمشاركه عالمية واسعة لمناقشة تطور الطاقة النووية كمصدر رئيسي صديق للبيئة وإدارة الثروات البشرية وإنشاء البنية الأساسية وتمويل الطاقة والاستثمار فيها والذى تنظمه شركة روساتوم المنفذة لمحطة الضبعة المصرية.

وأوضح المهندس محمد رمضان خلال الجلسة برنامج العمل بمحطة الضبعة النووية والذي يحظى برعاية واهتمام من القيادة السياسية وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن هذا البرنامج يسير وفقا للمخطط الزمنى المحدد باعتباره أحد أهم المشروعات منخفضة الكربون التي تقام في المنطقة وفي قارة أفريقيا ويأتي في إطار الاتجاه العالمي للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية الملوثة ويساهم في تحقيق نهضة نووية واجتماعية واقتصادية إلى جانب الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المنتجات البترولية والوقود الأحفوري.

كما شارك الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة في إحدى جلسات المؤتمر حيث تحدث عن دور الرقمنة في التطبيقات النووية ودعم مشروعات الطاقة النووية، مؤكدا أن التطور الذي حدث في مجال الرقمنة أدى للمساهمة في تحقيق طفرة هائلة في عوامل الأمان والسلامة بالمشروعات النووية للحفاظ على البيئة والإنسان وأن مشروع الضبعة المصري يطبق أحدث نظم الرقمنة العالمية ويقام وفقا لأحدث التكنولوجيات مما يجعلها أحد أكثر مشروعات الطاقة النووية أمانا وجعل المحطة إحدى العلامات البارزة في مجال التنمية المستدامة.

و المنتدى الدولي "آتوم إكسبو"، يتم تنظيمه بدعم من شركة روساتوم الحكومية، وهو أكبر منصة للأعمال والمعارض، حيث يناقش مديرو الشركات الصناعية الرائدة وكبار الخبراء تحديات تطوير التقنيات النووية وتعزيز الشراكات وتبادل أفضل الممارسات. ويتضمن معرضا وبرنامج أعمال واسع النطاق، وموضوعاته الرئيسية هي تقليديا تطوير الطاقة النووية كمصدر صديق للبيئة