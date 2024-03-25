ختام دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية بجامعة حلوان

نظم مركز التدريب الكشفي والإرشادي بجامعة حلوان، ختام دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور بلال عبد العزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة.

تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها نبذة عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، وتعريف وهدف ومبادئ الحركة الكشفية، كالوعد والقانون، والتقاليد الكشفية، والعقد والدورات، والإسعافات الأولية، والنداءات والتشكيلات، والمجالات الفنية والثقافية، والهيكل التنظيمي لعشيرة الجوالة.

وقام بالتدريب مجموعة متميزة من قادة الحركة الكشفية والإرشادية بمكتب التدريب الكشفي والإرشادي بالجامعة.