بالفيديو.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل أول خسوف جزئي للقمر في 2024

كشف الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل أول خسوف جزئي للقمر تشهده الكرة الأرضية اليوم خلال عام 2024، قائلًا: "الخسوف الذي سنراه اليوم هو خسوف شبه ظلي وهو لا يُرى بالعين المجردة ولكنه يُرى من خلال التلسكوبات ويظهر فيه القمر باهتا ولا يوجد اختفاء لجزء من القمر".

وقال "غريب" في حواره لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن سبب ظاهرة الخسوف يعود عندما تكون الأرض بين القمر والشمس، موضحا أن الأرض تعمل على حجب أشعة الشمس بحيث لا تصل إلى القمر ليظهر باهتا.

وأضاف غريب، أن الأرض عندما تدور حول الشمس تعمل مخروط ظل وعلى جانبيه منطقة شبه ظل، وعندما يدخل جزء من القمر داخل المخروط، يحدث خسوفا جزئيا شبه ظلي، لكن لو دخل القمر بكامله منطقة شبه الظل يسمى خسوف كلي شبه ظل.

ونوه الدكتور محمد غريب، بأن الخسوف يحدث في منتصف الشهر الهجري مما يؤكد أننا بدأنا شهر رمضان بشكل صحيح، بينما الكسوف يحدث في أول الشهر الهجري، موضحا أن الكسوفات والخسوفات تأتي سبع مرات في العام، خمسة كسوف للشمس واثنين خسوف للقمر.