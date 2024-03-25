كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص بالفيوم.. وضبط المتهمين

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بقيام (عاملين – مقيمان بدائرة المركز ) باحتجازه بمحل سكنهم لخلافات مالية بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة على إثر قيامهما بتسليم المُبلغ مبالغ مالية حوالى 20 مليون جنيه لتوظيفها مقابل أرباح إلا أنه تعثر فـى السداد مدعياً خسارته لتلك المبالغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.