ads
الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص بالفيوم.. وضبط المتهمين

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالفيوم.. وضبط مرتكبا ا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم  بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بقيام (عاملين – مقيمان بدائرة المركز ) باحتجازه بمحل سكنهم لخلافات مالية بينهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة على إثر قيامهما بتسليم المُبلغ مبالغ مالية حوالى 20 مليون جنيه لتوظيفها مقابل أرباح إلا أنه تعثر فـى السداد مدعياً خسارته لتلك المبالغ.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الفيوم