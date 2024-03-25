التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس أنشاص الرمل بمركز بلبيس وتم التحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من: "يوسف عبدالرحمن" 15 عاما مقيم بمركز بلبيس مصابا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد وعبدالرحمن السيد" 21 عاما مقيم بالقاهرة جثة هامدة وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس - أنشاص الرمل بمركز بلبيس مما اسفر عن مصرع شخص واصابة اخر وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.