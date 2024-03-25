الكنيسة القبطية تحتفي بتذكار ظهور القديسة العذراء مريم بكنيسة الشهيدة دميانة بحي بابا دوبلو

تحتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بظهور القديسة العذراء مريم بكنيسة الشهيدة دميانة بحي بابا دوبلو بشبرا – القاهرة، ونشر كتاب سنكسار الكنيسة ( 1740 برمهات 16) .

وقال السنكسار إنه في مثل هذا اليوم من سنة 1702 للشهداء ( الثلاثاء 25 مارس 1986م ) تجلت العذراء القديسة الطاهرة مريم فوق كنيسة القديسة دميانة بأرض بابا دوبلو بحي شبرا بالقاهرة. وذلك في السنة الخامسة عشرة من حبرية قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك المائة والسابع عشر.

وأضاف السنكسار أن ظهورات العذراء قد تميزت برؤيته الآلاف من الناس وظهورها على قباب الكنيسة. كما تميز هذا الظهور بمعجزات أجرتها القديسة العذراء لكثيرين، بلا تفريق، وقد استمر الظهور شهوراً طويلة.

وتابع السنكسار: ما حدث في كنيسة القديسة دميانة ببابا دوبلو بشبرا القاهرة كان في تدرُّج ملموس، بداية من ظهور في هيئة نور عجيب لا يُعرَف مصدره، ثم بدأ النور يتشكل، فبدا الناس يشعرون بمعجزات تحدث. فتأكد الإيمان في القلوب.

وكشف السنكسار عن أنه صاحَبَ هذا الظهور، بعض الظواهر الروحية، كظهور الحمام في المساء، ورائحة البخور، والنور الساطع المبهر الذي انبعث في أماكن مختلفة بالكنيسة.

واختتم السنكسار بان وسائل الإعلام المختلفة، أجنبية وعربية، تحدثت عن هذا الظهوروقد أكد هذا الظهور تقرير أصدرته اللجنة المجمعية المكلَّفة من قداسة البابا بتقصِّي الحقائق.