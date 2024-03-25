وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، والأقصر والجيزة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عاطلين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية – فرد محلى وعدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطلان – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – دراجة نارية "بدون لوحات").

مديرية أمن الأقصر

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طيبة .. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى).

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة القرنة) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى).

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة إسنا) وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى).

مديرية أمن الجيزة

- ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ730 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

