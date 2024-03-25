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الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط عاملة نظافة سرقت مبلغا ماليا من داخل مكتب حكومي بأسيوط

ضبط عاملة نظافة لقيامها
ضبط عاملة نظافة لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المكاتب
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من (مدير أحد مكاتب الشهر العقارى بأسيوط) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المكتب.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بدائرة المركز) واعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق الاختباء داخل محل عملها لحين إنتهاء العمل وإنصراف الموظفين وعقب ذلك قامت بسرقة المبلغ المالى ولاذت بالهرب.

وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه) وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية ،كما أقرت بسابقة إستيلائها على الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ وذلك عن طريق المغافلة (أرشدت عنه). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الواقعة الموظفين أبنوب