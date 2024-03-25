ضبط آلاف الألعاب النارية في حملات أمنية بالمحافظات

نجحت الأجهزة الأمنية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



ضبط قائد سيارة "ربع نقل" محمل عليها (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية) حال سيره بدائرة مركز شرطة إبشواى.. وقرر قائد السيارة بشراء المضبوطات من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بقصد الإتجار والتربح منها، أمكن ضبط الأخير داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية على أرض فضاء متاخمة لمنزله، وعثر بداخلها على (200 ألف قطعة ألعاب نارية - 37 كيلو جرام بارود خام - 50 كيلو جرام نترات بوتاسيوم - بعض أدوات التصنيع).



ضبط (مالك مكتبة "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.. وبحوزته (3000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

ضبط (8 أشخاص) بنطاق محافظة الجيزة.. وبحوزتهم (35514 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

ضبط (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بنطاق محافظة الأسكندرية وبحوزتهم (6710 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.