جوتيريش يطالب بعدم بط وقف إطلاق النار في غزة بملف المحتجزين

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تُسهم في تخفيف المعاناة عن ملايين اللاجئين، وتعمل على حشد المجتمع الدولي لدعمها.

وأعرب "جوتيريش"، خلال مؤتمر صحفي بالأردن، عرضته "القاهرة الإخبارية"، عن آماله في تراجع الدول التي قررت وقف تمويل الأونروا عن قرارها، مؤكدا أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم ربطه بملف إطلاق المحتجزين.

وأشار إلى أنه سيتم نشر نتائج التحقيقات الخاصة حول ما أثير عن ضلوع موظفي أونروا في هجمات 7 أكتوبر، لافتا إلى أنه يجب السعي للحفاظ على الخدمات التي تقدمها الأونروا للشعب الفلسطيني .