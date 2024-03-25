«الرقابة الصحية» تعلن حصول 16 منشأة طبية على اعتماد «جهار»

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت 5 مستشفيات على اعتماد جهار GAHAR وهي: ٣٠ يونيو الدولي للكلى والمسالك بالاسماعيلية، ومستشفتي جلوبال كير والشروق بمحافظة الجيزة، ومستشفى الحميات وامراض الجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية، والمجمع الطبي بالسويس، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وأشار الدكتور احمد طه، أن اللجنة وافقت كذلك على منح الاعتماد المبدئي لـ6 وحدات طب أسرة بمحافظتي السويس وأسوان وهي: وحدات طب أسرة:المشروع، والجناين، وجنيفة بالسويس، ووحدات طب أسرة غرب أسوان، والصداقة الجديدة، والجزيرة بأسوان، إلى جانب اعتماد معملي رويال لاب بمحافظتي الأقصر وأسوان.

كما شملت قرارات اللجنة اعتماد مركز العلاج الطبيعي والتأهيل باتحاد الشرطة الرياضي (لافي) بالقاهرة ومركز للأشعة بالقاهرة، ومركز للعيون بالإسماعيلية.

وأكد طه على ان الدور الرقابي للهيئة يهدف إلى المتابعة المستمرة لتطبيق نظم الجودة بالمنشأة الطبية مما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة للمرضى فور حصولها على الاعتماد.

في سياق متصل، اطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لوحة بيانات قياسية (‏Dashboard‏) على ‏موقعها الإلكتروني، للمنشآت الصحية المعتمدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف توفير احصاءات ومعلومات رسمية موثقة ‏وشاملة عن المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد، تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030‏ كجزء من مشروع التحول الرقمي للهيئة في إطار ضمان الاستخدام ‏الأمثل للتطبيقات التكنولوجية ونظم المعلومات لدعم اتخاذ القرار بالقطاع الصحي، حيث تقدم البيانات المتاحة تحليلات ورؤى توجيهية ‏تسهم في اتخاذ القرارات الفعالة، كما تستهدف تعريف المواطنين بالمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد، إضافة إلى توفير بيانات لمقدمي الخدمات الصحية للاستفادة منها في الاستثمار بقطاع الصحة.

للاطلاع على لوحة البيانات القياسية للمواطنين، ادخل على الرابط:

‏https://tinyurl.com/yzzn6rxd

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:

‏https://shorturl.at/fqBX4

للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الاولية: https://shorturl.at/lzHQ3

للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

‏https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt