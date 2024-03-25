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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعرف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية في الحسينية

اعمال الرصف
اعمال الرصف
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طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الاثنين، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

ومن جانبه قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية بواقع 6 شوارع وبتكلفة 15 مليون جنيه بأطوال 5 آلاف متر حيث يجري وضع طبقات التأسيس النهائية تمهيداً لوضع طبقة الاسفلت لدخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

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