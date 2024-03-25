في الذكرى الأولى لوفاته.. الفنان أحمد حلاوة «دكتور الكوميديا» ضحية كورونا

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة،حيث توفي في 25مارس 2023، عن عمر ناهز 74 عاما ، وذلك نتيجة إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالحرجة.

ولد الفنان أحمد حلاوة في عام 1949 وهو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، حصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية وتخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحى والسينما ببوخارست فى رومانيا، وكان موضوعها "تقنيات إخراج الكوميديا فى المسرح المصرى المعاصر " عام 1994، كما عمل دكتورا لتدرس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان حتي وفاته .

وعن أهم اعماله الفنية أشتهر بأدواره الدرامية والكوميدية منها في السينما او التليفزيون، ومن أشهر أعماله مسلسل رأفت الهجان وصاحب السعادة والعراف وفيلم الحرب العالمية الثالثة وبالاضافة الي الكثير من الأعمال المسرحية .

أيضا تميز بأدواره في الأفلام مثل فيلم أرملة رجل حي، فيلم حرامية في تايلند وفي عام 2011 ظهر في فيلم ثاني أكسيد الكربون بدور العم سامي.

وفي عام 2014 قام بدور في الفيلم الكوميدي المصري بعنوان الحرب العالمية الثالثة، ولعب دور أينشتاين،

في عام 2016 ظهر بفيلم عسل أبيض وهو فيلم كوميدي أدى فيه دورعمارة، والفيلم من بطولة سامح حسين وميرهان حسين وأحمد راتب ومن إخراج حسام الجوهري ومحمد طحاوي، أيضا قدم حلاوة البطولة في فيلم الهرم الرابع مع محمود الجندي ويوسف شعبان ومحسن منصور وريهام عبد الغفور من إخراج بيتر ميمي،وفي عام 2017 أدي دوره في سمكه وصنارة من اخراج طارق عبد المعطي

وفي عام 2019 قدم دورالعم سليمان في فيلم عيش حياتك وهو فيلم كوميدي رومانسي .