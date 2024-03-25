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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

"حقوق الإنسان في الأديان السماوية" ندوة بمركز شباب الزغابية في الإسماعيلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شارك الأب بشاي إسحق من بيت العائلة بالإسماعيلية في ندوة بعنوان “حقوق الإنسان في الأديان السماوية”، مساء أمس، وجاء ذلك في إطار البروتوكول المعمول به بين وزارة الشباب وبيت العائلة في مركز شباب الزغايبة بالإسماعيلية، وشهد حضور حشد كبير بصحبة الشيخ محمد ممتاز مبعوث الأوقاف .

وقال الأب “إسحق” عن خلقة الله للإنسان بدافع الحب ليشاركه في الخلقة ونشر الحب والسلام وثقافة التسامح بين أطياف العالم كله ، والمسيحية أكدت حق الإنسان في الحياة وعليه واجب احترامها ونبذ كل عنف وتطرف والعيش بمبدأ وفكرة السلام والتعايش السلمي بدافع الحب وليس الخوف.

وأشار الأب بشاي إسحق، إلي ان مصر تحيا حدث رائع فيه كل أطياف الشعب المصري صائم، وليس الصوم هو دعوة للتذلل بل فرصة للشعور بالفقير والمحتاج وأن نقتني كثير من الفضائل والمقاصد طوال الحياة، وبعدها أكد علي التسامح الشيخ محمد ممتاز موضحا أن التسامح هو نداء الأديان السماوية.

الأب بشاي إسحق من بيت العائلة الإسماعيلية حقوق الإنسان في الإديان السماوية وزارة الشباب مركز شباب الزغايبة بالإسماعيلية الشيخ محمد ممتاز من الأوقاف