خبير علاقات دولية: لقاء السيسي وجوتيريش ركز على الأزمة في غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في القاهرة خلال زيارته إلى مصر، ركز بشكل أساسي على ملف الأزمة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح المذاع على قناة ”إكسترا نيوز"، أنّ الزيارة تعكس دلالات كثيرة، تتمثل في أنّ مصر هي مركز القرار الدولي وكل العالم يتجه إلى مصر ليستمع وينسق مع القيادة المصرية.

وأشار إلى أن مصر هي مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة في مواجهة التحديات المختلفة، لافتا إلى أن مصر تمثل تيار الاعتدال في العلاقات الدولية، ودائما تنحاز للقانون الدولي وتحترم سيادة الدول.