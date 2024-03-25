تحرك برلماني لأرشفة جميع أملاك الدولة

كشف النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، عن تقديمه اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يتمثل فى أرشفة جميع أملاك الدولة.

وطالب في اقتراحه، من رئيس مجلس الوزراء تكليف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة تكون مهامها الحصر الشامل والحقيقى لأملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

وأوضح في اقتراحه، أن ملف حماية أملاك الدولة من التعديات والحفاظ عليها واستغلالها بالصورة الصحيحة يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن الحفاظ الحقيقى على أملاك الدولة على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية يتطلب وضع آلية مناسبة تتضمن الحصر الشامل لجميع أملاك الدولة.

وأكد أن الهدف من الاقتراح أن يكون هناك ارشيف وسجل شامل يتضمن هذه الأملاك على أن تتولى اللجان المشكلة وضع خطط واستغلال هذه الأملاك فى اقامة مشروعات استثمارية وصناعية عليها للاستفادة منها مع اعطاء اولوية قصوى لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمليكها للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة لدى شباب الخريجين على أن تضع الحكومة السياسات التمويلية من خلال التعاون مع البنوك الوطنية للبدء فى اقامة مثل هذه المشروعات التى توفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للشباب ولكل الراغبين فى الحصول على فرص العمالة.