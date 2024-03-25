بالفيديو.. خلافات بين قادة الاحتلال بسبب قانون التجنيد الإجباري

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "خلاف تتزايد حدته بين قادة الاحتلال بسبب قانون التجنيد الإجباري".

تحدث التقرير عن خلافات تصاعدت حدتها بين قادة الاحتلال بسبب قانون التجنيد الإجباري الذي أثار الجدل داخل حكومة نتنياهو وأحدث انقساما داخل الرأي العام الإسرائيلي.

آخر تلك الخلافات كان تهديد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس بالاستقالة من منصبه في حكومة الطوارئ إذا أقر الكنيست التشريع المقترح الذي يبقي على إعفاء اليهود المتدينين الحريدم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

جانتس اعتبر أن تمرير هذا القانون خطأ أخلاقي جسيم من شأنه أن يخلق صدعا عميقا داخل إسرائيل خاصة في ظل المعارك المستمرة في قطاع غزة، وسبقه زعيم المعارضة يائير لابيد الذي وصف القانون بأنه عارف على الحكومة الإسرائيلية إذا جرى تمريره، مؤكدا أن جيش الاحتلال يعاني خلال الفترة الحالية نقصا في الجنود.

