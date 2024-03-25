"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف بشكل مباشر مجمع الشفاء الطبي

أفاد بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر مجمع الشفاء الطبي.

وقال "جبر"، في مداخلة له، اليوم الاثنين، أن هناك توغل لقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، فيما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطنيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس.

وأشار إلى ارتقاء شهداء واصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجوب عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.