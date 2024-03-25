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الإثنين 25 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تقارير: توني كروس يقترب من التجديد لريال مدريد

كروس
كروس
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تواصلت إدارة ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع الألماني توني كروس، لاعب وسط الفريق  لتمديد تعاقده لمدة موسم جديد مع الملكي.
,وفقا لـ "ماركا" الإسبانية، فإن  كروس مع يستمر مع نادي ريال مدريد لمدة موسم آخر لدعم الفريق 
وينتهي عقد كروس الذي يبلغ من العمر 34 عاما بنهاية الموسم الجاري، وشارك خلال الموسم الحالي في 38 مباراة سجل هدفًا وصنع سبعة أهداف مع ريال مدريد  .

ريال مدريد توني كروس موسم جديد