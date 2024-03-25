بالفيديو.. جوتيريش: الهجوم على رفح سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الهجوم على رفح سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية، محذرا من تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي من إحدي مدارس أونروا في الأردن، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الحديث بقوة منذ وقت طويل حول ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنه يجب عدم ربطه بملف إطلاق سراح المحتجزين.

وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقوم بعمل استثنائي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن الوكالة تساهم في تخفيف المعاناة عن ملايين النازحين، متابعًا أننا نعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم الأونروا، والمنظمة تلتزم بجميع قيم الأمم المتحدة.

