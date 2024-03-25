اليوم.. إعلان النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين 2024

ينتظر آلاف المحامين، النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤ رسميًّا، والإعلان عن نقيب المحامين الجديد وأعضاء مجلس النقابة، خاصة بعد انتهاء التصويت وبدء عملية فرز الأصوات مساء السبت الموافق ٢٣ من مارس الجاري.

وأكدتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين أنه سيجرى الإعلان على النتيجة رسميًّا خلال ساعات.

ومن جانبها، أعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات وبشكل رسمي اليوم الإثنين الموافق ٢٥ من مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بمقر غرفة اجتماعات مجلس النقابة بالدور الثاني بمبنى النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس.

المؤشرات الأولية لنتيجة انتخابات نقابة المحامين

كشفتِ المؤشرات الأولية لنتائج الفرز عن تقدم عبد الحليم علام على سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين.

وجاءتِ المؤشرات الأولية بتقدم عبد الحليم علام كنقيب للمحامين لدورة جديدة بفارق كبير كما يلي: ٢٢٢٧٧ صوتًا لصالح عبد الحليم علام، و١٥٥٨٠ صوتًا لصالح سامح عاشور.

وقد صرح المستشار محمد عبد المعطي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، بأن اللجنة تعمل ويشكل مستمر في فرز أصوات الناخبين.. مؤكدًا أنه لم يتم رصد أو تلقي أي مخالفات أو عقبات تمس بالعملية الانتخابية.

انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤

وكان قد تنافس على منصب النقيب العام ١٥ مرشحًا، و٢٥٣ مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم: ٣٠ مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، ١١٥ مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، ١٩ مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، ٢١ مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، ١٦ مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، ١٠ على مقعد استئناف الإسماعيلية، ١٨ على مقعد استئناف بني سويف، ١٧ على مقعد استئناف أسيوط، و٧ على مقعد استئناف قنا.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.