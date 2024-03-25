جوتيريش: استشهاد 171 عاملا من الأونروا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، بالحفاظ على تدفق الخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأضاف جوتيريش، خلال زيارته لمدرسة إناث مخيم عمّان الإعدادية في الوحدات، أن عدد العاملين من الأونروا الذين استشهدوا خلال الحرب في غزة بلغ 171 شهيدا، مؤكدا أنه أكبر عدد من القتلى بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخها.

وأشار إلى أن زيارته للأردن هي زيارة تضامنية خلال شهر رمضان للقاء لاجئي فلسطين الذين تخدمهم الأونروا.

ولفت إلى وجود 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، مبينا أنه العدد الأكبر في المنطقة.

وتحدث عن "العمل الاستثنائي الذي تقوم به الأونروا"، مبينا أنه زار أحد المراكز الصحية، كما حضر دروس العلوم واللغة الإنجليزية في مدرسة للبنات، وزار فصلا لتدريس اللغة الإنجليزية وقيم حقوق الإنسان وحل النزاعات، كما التقى مع 6 من قادة شباب ملهمين من البرلمان الطلابي، من بينهم ثلاثة طلاب من غزة.

