اليوم.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء والعظمى 24 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، طقسًا دافئا نهارًا، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 24 درجة والصغرى 16 درجة، ورياح نشطة أحيانا 32 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 13 درجة، والصغرى 4 درجات.

طقس دافيء

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية أشارت فيه إلى أنه من المتوقع اليوم يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢١درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٤درجة مئوية

شمال الصعيد ٢٣ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23.

طابا الصغرى 12 والعظمى 20.

كاترين الصغرى 4 والعظمى 13.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 23.

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.