إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي الأول في الظهر، والثاني بشظايا الرصاص في الوجه خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد اليوم، 18 مواطنًا فلسطينيًا جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة سلمان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة برهوم بمخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن مدير المستشفى الكويتي، أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مناطق عدة من القطاع، وقال أنه من الضروري وقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، وأن جميع الطواقم الطبية في قطاع غزة استنزفت وانهكت، وأضاف، أن عدد كبير من أفراد الطواقم الطبية استشهدوا جراء استهداف الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن المنظومة الصحية في محافظتي غزة والشمال لا تستطيع التعامل مع الإصابات الكثيرة مما يعرض الجرحى للموت، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما ناشدت الصحة الفلسطينية المواطنين بعدم التوجه إلى شارع الرشيد أو دوار الكويت لاستقبال المساعدات حماية لأنفسهم من هجمات الاحتلال الإسرائيلي.