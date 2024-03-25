"الصحة الفلسطينية": منظومتنا في غزة لا تستطيع التعامل مع عدد الإصابات الكبير

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن المنظومة الصحية في محافظتي غزة والشمال لا تستطيع التعامل مع الإصابات الكثيرة مما يعرض الجرحى للموت، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما ناشدت الصحة الفلسطينية المواطنين بعدم التوجه إلى شارع الرشيد أو دوار الكويت لاستقبال المساعدات حماية لأنفسهم من هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن مدير المستشفى الكويتي، أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مناطق عدة من القطاع، وقال أنه من الضروري وقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، وأن جميع الطواقم الطبية في قطاع غزة استنزفت وانهكت، وأضاف، أن عدد كبير من أفراد الطواقم الطبية استشهدوا جراء استهداف الاحتلال.

واستشهد اليوم، 18 مواطنًا فلسطينيًا جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة سلمان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة برهوم بمخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة.