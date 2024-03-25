قوات الاحتلال تقصف عدة مناطق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قصفًا مدفعيًا استهدف منطقتي البطن السمين وقيزان النجار في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد اليوم، 18 مواطنًا فلسطينيًا جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة سلمان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة برهوم بمخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن مدير المستشفى الكويتي، أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مناطق عدة من القطاع، وقال أنه من الضروري وقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، وأن جميع الطواقم الطبية في قطاع غزة استنزفت وانهكت، وأضاف، أن عدد كبير من أفراد الطواقم الطبية استشهدوا جراء استهداف الاحتلال.