"أخطار الإدمان الإلكتروني" على مائدة نقاش الرياضة بجنوب سيناء

نفذت الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء اولي فاعليات البرنامج القومي للتوعية أخطار الإدمان الإلكتروني وتأثيره على الشباب والأسرة والمجتمع تحت شعار [شباب واعي بالمحافظات].

يجرى تنفيذ البرنامج خلال الفترة من الأحد 24 / 3 حتى الاثنين 25 /3 / 2024 بقاعة ديوان عام المديرية بمشاركة 130 شاب وفتاة من أعضاء نادي القيادات الشبابية والمستفيدين من أنشطة التعليم المدني.

ادار اللقاء الدكتور الدكتور هاني صبري مدرس طرق تدريس المواد الفلسفية بجامعه السويس والدكتور ايهاب الحو عضو هيئة تدريس كليه التربيه جامعه السويس

تناول اللقاء مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري وطرق مكافحة الإدمان الإلكتروني سواء الذاتية أو النفسية كما تناول كيفية التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني واقتراح برنامج علاجي وقائي للشباب للحد من الإدمان الإلكتروني بين أوساط الشباب.

و على الرغم من الإيجابيات التي تتواجد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن استخدامها يحمل في طياته مجموعة من السلبيات أبرزها انخفاض الثقة بالذات بسبب التعرض المفرط للمقارنة مع حياة الآخرين. الانعزال عن المجتمع الواقعي، ما قد يسبب الوحدة والقلق والإكتئاب، نتيجة التصفح المتكرر والانتظار. اضطرابات النوم خاصةً عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم. انخفاض معدلات الحركة والنشاط البدني. انخفاض في مستويات الأداء في العمل أو الدراسة. عدم الاحساس بتعاطف مع الآخرين. وأن دور مثل هذه اللقاءات رفع الوعي والحد من أضرار الإدمان الإلكتروني.

و في ختام اللقاء إستعرض عدد من الشباب تجاربهم في مجابهة الإدمان الإلكتروني والتحديات التي واجهتهم وعرضوا نصائحهم من خلال التجارب العملية للشباب نظرائهم.

تنفذ الفاعليات تحت رعايه اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبتوجيهات ايمان عبد الجابر رئيس الاداره المركزيه للتعليم المدني ومحمد فتحي توفيق وكيل وزاره الشباب والرياضه بجنوب سيناء والدكتور محمد غنيم مدير عام الاداره العامه للتعليم المدني وبحضور احمد عبد العزيز وكيل المديريه.





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