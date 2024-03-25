ads
الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"أخطار الإدمان الإلكتروني" على مائدة نقاش الرياضة بجنوب سيناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء اولي فاعليات البرنامج القومي للتوعية أخطار الإدمان الإلكتروني وتأثيره على الشباب والأسرة والمجتمع تحت شعار [شباب واعي بالمحافظات].

يجرى تنفيذ البرنامج خلال الفترة من الأحد 24 / 3 حتى الاثنين 25 /3 / 2024 بقاعة ديوان عام المديرية بمشاركة 130 شاب وفتاة من أعضاء نادي القيادات الشبابية والمستفيدين من أنشطة التعليم المدني.

ادار اللقاء الدكتور الدكتور هاني صبري مدرس طرق تدريس المواد الفلسفية بجامعه السويس والدكتور ايهاب الحو عضو هيئة تدريس كليه التربيه جامعه السويس

تناول اللقاء مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري وطرق مكافحة الإدمان الإلكتروني سواء الذاتية أو النفسية كما تناول كيفية التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني واقتراح برنامج علاجي وقائي للشباب للحد من الإدمان الإلكتروني بين أوساط الشباب.

و على الرغم من الإيجابيات التي تتواجد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن استخدامها يحمل في طياته مجموعة من السلبيات أبرزها انخفاض الثقة بالذات بسبب التعرض المفرط للمقارنة مع حياة الآخرين. الانعزال عن المجتمع الواقعي، ما قد يسبب الوحدة والقلق والإكتئاب، نتيجة التصفح المتكرر والانتظار. اضطرابات النوم خاصةً عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم. انخفاض معدلات الحركة والنشاط البدني. انخفاض في مستويات الأداء في العمل أو الدراسة. عدم الاحساس بتعاطف مع الآخرين. وأن دور مثل هذه اللقاءات رفع الوعي والحد من أضرار الإدمان الإلكتروني.

و في ختام اللقاء إستعرض عدد من الشباب تجاربهم في مجابهة الإدمان الإلكتروني والتحديات التي واجهتهم وعرضوا نصائحهم من خلال التجارب العملية للشباب نظرائهم.

تنفذ الفاعليات تحت رعايه اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبتوجيهات ايمان عبد الجابر رئيس الاداره المركزيه للتعليم المدني ومحمد فتحي توفيق وكيل وزاره الشباب والرياضه بجنوب سيناء والدكتور محمد غنيم مدير عام الاداره العامه للتعليم المدني وبحضور احمد عبد العزيز وكيل المديريه.

 


 

419299619_802528751912507_4473693039738826814_n
419299619_802528751912507_4473693039738826814_n
419245237_802530291912353_8809560937977640944_n
419245237_802530291912353_8809560937977640944_n
419242536_802530268579022_7259326927414464351_n
419242536_802530268579022_7259326927414464351_n
419236861_802528685245847_7903588008477414639_n
419236861_802528685245847_7903588008477414639_n
419067344_802528541912528_2946025904628063542_n
419067344_802528541912528_2946025904628063542_n
418151143_802528508579198_3815343902734773536_n
418151143_802528508579198_3815343902734773536_n
418083320_802528845245831_1559032734759568142_n
418083320_802528845245831_1559032734759568142_n
417700287_802530278579021_6388861389986308796_n
417700287_802530278579021_6388861389986308796_n
أخطار الإدمان الإلكتروني - مديرية الشباب والرياضة - جنوب سيناء الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزاره الشباب و الرياضة إدارة التعليم المدني