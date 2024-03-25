احتفالًا بتحرير سيناء.. بطولة الهجن بشرم الشيخ أواخر إبريل المقبل

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن؛ وذلك لبحث ترتيبات إقامة بطولة الهجن أواخر الموسم في ذكرى تحرير سيناء وذلك أواخر شهر أبريل المقبل.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن البطولة يشارك بها وفد من قطر والسعودية والكويت ويشارك في السباق 22 قبيلة من 12 محافظة، خمسمائة جمل.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، ومستشاري المحافظ.

كان اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير الدكتور"أوكا هيروشي"، سفير اليابان بالقاهرة، و"اولڤييه لو فان كسيو"القنصل العام الفرنسي، قد شهدوا فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن، بمضمار الهجن والفروسية العالمي بمدينة شرم الشيخ، يناير الماضي، بحضور كاتو كين، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون اليابانية " جايكا"، وأسر ضحايا الطائرة الفرنسية، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد من السائحين، وجمع غفير من أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء، وكافة المحافظات المصرية.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن سباقات الهجن التي تجري على أرض مضمار شرم الشيخ الدولي باتت ذات صدى دولي، مما جعل المضمار ملتقى لممارسة أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي، ويحرص العديد من السائحين على مشاهدتها.

وأكد أنه حريص على إحياء رياضة الهجن على أرض مدينة السلام التي تحتضن كافة الفعاليات الدولية والمحلية لما لها من مردود إيجابي لتنشيط السياحة خاصة من محبي هذه الرياضة، لافتا إلى أن رياضة الهجن يهتم بها الملايين من الدول العربية والأجنبية.



وأشار إلى أنه جرى تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ ليصبح ملتقى عالمي يحتضن هذه السباقات، وتضمنت أعمال التطوير إقامة مستشفى بيطري جرى تجهيزه على أعلى مستوى للعناية بالجمال التي تشارك في السباقات، وتقديم كافة أوجه الرعاية والفحوصات اللازمة خلال تواجدها بمنطقة عزب الهجن قبل وخلال وبعد كل سباق، إضافة إلى أن المستشفى تقدم خدمة وضع شرائح ذكية "إلكترونية"، داخل جلد الجمل ومكتوب عليها بيانات الجمل مثل " الاسم، السن، القبيلة، صاحب الجمل"، لتسهيل متابعة الجمال في السباق، ومعرفة هويتها.

وأشاد سفير اليابان بالقاهرة، بالتجهيزات والإمكانيات التي يتضمنها مضمار شرم الشيخ، وحرص محافظ جنوب سيناء على إحياء هذه الرياضة التي تحظى باهتمام الملايين حول العالم.

وأثنى السفير الياباني، على التنظيم والإعداد للدورة الرابعة لسباقات الهجن، والتطويرات التي شهدها المضمار لتقديم خدمات على اعلى جودة للمشاركين في هذه السباقات، إضافة إلى الرعاية المتكاملة للهجن.

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