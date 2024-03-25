قصف مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غرب غزة وسط إطلاق نار كثيف

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي والطائرات الحربية، اليوم الإثنين، قصفًَا مدفعيًا وجويًا بمحيط مستشفى الشفاء غرب غزة تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية.

واسشتهد 3 مواطنين فلسطينيين، وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة برهوم بمخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، استشهد 12 مواطنًا فلسطينيًا معظمهم من النساء والأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا بدير البلح وسط قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المواطنين الفلسطينيين منذ السابع من اكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، كما تنفذ قوات الاحتلال كل يوم اقتحامات في بلدات ومدن فلسطينية، وتعتقل ابناء الشعب الفلسطيني، وتطلق القنابل المسيلة للدموع خلال تنفيذ اقتحامتها، وارتفع اعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين إلى 32،226 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74،518جريح، في حصيلة غير نهائية.