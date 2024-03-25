جولة مسائية.. نائب محافظ الجيزة يتفقد شوارع مدينة الحوامدية

قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بجولة مسائية لتفقد شوارع مدينة الحوامدية للاطمئنان علي المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات، في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث بدأت جولة نائب المحافظ بتفقد شوارع صلاح سالم وجمال عبد الناصر وطريق ١١ والجمهورية والنزهة وطريق مصر أسيوط ومتولي الشعراوي سيرا على الأقدام لمتابعة حالة النظافة والأشغالات مشددا علي ضرورة رفع القمامة أولا بأول والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك للأرتقاء بالمنظومة وللحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين

كما تفقد النائب موقف سرفيس طريق ١١ بمدينة الحوامدية لمتابعة مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة عقب قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار المواد البترولية

حرص نائب المحافظ علي لقاء عدد من الركاب للأطمئنان علي مدي التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة.

وتبادل الحوار مع عدد من السائقين

مشددا علي ضرورة الألتزام بالتعريفة الجديدة التي تمت اعتمادها كما تابع النائب أعمال الصرف الصحي بشارع صلاح سالم.

وجه نائب المحافظ بسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها مع مراعاه الجودة في تنفيذ الأعمال وألتقى نائب المحافظ بعدد كبير من مواطني القرية لبحث مطالبهم وشكاوهم مؤكدا أن الشكاوي سيتم فحصها فورا والمقترحات سيتم دراستها والاستفادة منهارافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية

وشريف أبو هميلةنائب رئيس جهاز السرفيس للمنطقة الجنوبيةوالمهندس محمد حسين

مدير عام الصرف الصحي بالحوامدية وأبوالنمرس.