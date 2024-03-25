قوات الاحتلال تقتحم قرية قفين شمال طولكرم وتصيب طفلًا فلسطينيًا بالرصاص الحي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قفين شمال مدينة طولكرم، وانتشر الاحتلال داخل الشوارع في القرية، وأطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين، وأصيب طفلًا فلسطينيًا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين.

ومنذ قليل، استشهد 12 مواطنًا فلسطينيًا معظمهم من النساء والأطفال جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قصفًا جويًا على منزل يعود لعائلة أبو عمرة في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

و اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال فرقرية حوسان غرب بيت لحم، وانتشر جنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والنار الحي على الفلسطينيين، دون الابلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

ومساء أمس الأحد، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك وأجبر المعتكفين فيه على مغادرته، ومنع الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين من الاعتكاف في المسجد الأقصى.