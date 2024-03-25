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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

12 شهيدًا بعد قصف الاحتلال منزل بدير البلح وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12 شهيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بدير البلح وسط قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أمس الأحد، فرقرية حوسان غرب بيت لحم، وانتشر جنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والنار الحي على الفلسطينيين، دون الابلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

ومساء أمس الأحد، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك  وأجبر المعتكفين فيه على مغادرته، ومنع الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين من الاعتكاف في المسجد الأقصى.

12 شهيد ا قصف منزل دير البلح وسط قطاع غزة