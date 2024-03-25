طائرات الاحتلال تقصف منزل في منطقة حكر الجامع بدير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا يعود لعائلة أبو عمرة في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال فرقرية حوسان غرب بيت لحم، وانتشر جنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، وأطلق الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والنار الحي على الفلسطينيين، دون الابلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

ومساء أمس الأحد، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك وأجبر المعتكفين فيه على مغادرته، ومنع الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين من الاعتكاف في المسجد الأقصى.