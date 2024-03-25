"الديهي" عن مواقف الأمين العام للأمم المتحدة الداعمة لفلسطين: "قد تكلفه منصبه"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيروش قام بزيارة معبر رفح، وبعد ذلك قام بالذهاب إلى القاهرة واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا الرجل يقوم بدور تاريخي، وهذا واضح من مواقفه الشجاعه تجاه الحق الفلسطيني المسلوب، وتجاه الفضية الفلسطينية.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بدون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الأحد، أن الأمين العام للأم المتحدة قام بمهاجمة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الهجوم من المتوقع أن يتكلفه منصبه الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن عن صومه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، دعمًا له في أزمته الغذائية.

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يستحق جائزة نوبل، لأنه يقف أمام العدوان الإسرائيلي بكل شراسة، مشيرًا إلى أن الأمين العام للامم المتحدة تحدث على أن مصر تبذل جهدًا خارق في محاولة لإيصال المساعدات، والتخفيف عن قطاع غزة، مضيفًا أن هذه الزيارة ناجحة وتسلط الضوء على العوار الإعلامي فيما يجري في قطاع غزة.

