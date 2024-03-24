البحوث الإسلامية: مفهوم "الفرقة الناجية" لم يكن موجودًا في عهد النبي

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن التيارات المتشددة أو المنحرفة تحاول أن تروج لنفسها من خلال بعض المصطلحات التي تراها بوابة للتأثير على عقول الناس مثل مصطلح "الفرقة الناجية".

وأضاف "عياد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاختلاف سنة كونية، وهذا قد يدفع بينا إلى إقرار التعددية الدينية والثقافية، وهذا يعني أن التعددية لا تعني الاعتراض أو القتل أو التحقير والاستهزاء بالآخر.

ولفت إلى أن مفهوم “الفرقة الناجية” يُطلق على أي جماعة تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح لم يكن موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استند إلى بعض الأحداث النبوية.

وأشار إلى أن "الفرقة الناجية" يجب أن يكون مصطلح يتسع لكل أهل الحق، دون أن يقتصر على جماعة بعينها تعتقد أنها هي وحدها من تقف على الطريق الصحيح.