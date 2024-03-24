نظير عياد: مُجمع البحوث الإسلامية صمام أمني فكري للمجتمع

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن مجمع البحوث الإسلامية أصدر بعض الإصدارات العلمية التي فندت أفكار الجماعات المتطرفة بجرأة من خلال الاعتماد على الآراء الصحيحة.

وأضاف "عياد"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مجمع البحوث الإسلامية لديه 12 لجنة علمية تضم السادة الذين وقع عليهم الاختيار، لكي يكونوا أعضاء في هذا المجمع، بالإضافة للمتخصصين في المجالات المختلفة لمناقضة القضايا المرتبطة بالناس.

ولفت إلى أن هناك توجيها واضحا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة عدم الانفصال عن الواقع، وبالتالي لا يكاد يمر أسبوع إلا ويقوم المُجمع بحملة إلكترونية، والإعلان عن بعض المبادرات المرتبطة بأرض الواقع.

وأشار إلى أن المجمع أطلق مبادرة حول المناخ أثناء مؤتمر المناخ الدولي، وهذه المبادرة حدثت بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث قام المجمع بمبادرة أخرى بعنوان "لتسكنوا إليها" بهدف التأكيد على أن الزواج يُبنى على المودة والرحمة، واتفقنا على حملة ضد الهجرة غير الشرعية، وكل هذه الحملات حتى يكون المجمع صمام أمني فكري للمجتمع الذي يعتبر أحد الأدوات التي تُساهم في الحفاظ على الأمن القومي.