"هاريس" تحذر إسرائيل من عواقب أمريكية حال نفذت عملية عسكرية في رفح

حذّرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إسرائيل من أنها قد تواجه عواقب أمريكية إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها بالقيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت هاريس، في تصريحات أدلت بها مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل بكل الطرق، وفي محادثات عدة، أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح سيكون خطأ كبير.

وشددت على أن الولايات المتحدة مستمرة في اعتبار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من الأولويات، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت واضحة بأن عددًا كبيرًا جدًا من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا في أي صراع عسكري.

وأكدت هاريس أن الشعب الإسرائيلي والفلسطينيين يحق لهم الحصول على قدر متساو من الأمن والكرامة، داعيةً إلى حل سلمي للصراع بين الجانبين.

وتأتي تصريحات هاريس في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، وسط تهديدات إسرائيلية بشن عملية عسكرية برية في رفح ردًا على هجمات صاروخية من القطاع.

وتعتبر الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا لإسرائيل، وتقدم لها مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية سنويًا.

ولكن واشنطن تُعرب عن قلقها من تصاعد العنف في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتدعو إلى حل سلمي يُحقق الأمن والكرامة للجانبين.