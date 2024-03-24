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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة الأسقفية بالقدس تحتفل بأحد الشعانين

المطران حسام نعوم
المطران حسام نعوم
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احتفلت رعية كاتدرائية القديس جورج الأسقفية بالقدس ، بعيد الشعانين، حيث بدأت الخدمة بالدورة التقليدية من باحة الكلية مع رتبة بركة السعف والأغصان ومن ثم اتجه الموكب نحو الكنيسة في اجواء من الترانيم والتسبيح احتفالا بذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.


وفي عظته تحدث المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس عن اهمية هذا اليوم الذي يعتبر بداية أسبوع الالام. ويعلمنا المسيح من خلال دخوله المنتصر إلى أورشليم التواضع والطاعة والصبر والرجاء. 

هذا ما دار بفكر المسيح حين دخوله وسط الهتافات حسب ما كتب بولس الرسول الذي دعانا ليكون فينا هذا الفكر الذي بالمسيح يسوع (الرسالة إلى اهل فيلبي). دخول المسيح إلى أورشليم حدث بين قيامتين: قيامة لعازر وقيامة المسيح من بين الاموات. 

ونحن اليوم نعيش ايضا بين قيامتين: قيامة المسيح والقيامة العامة في اليوم الأخير. دعونا نسير معاً بحسب فكر المسيح  بإطاعة الله حتى نكون شركاء في الخزائن السماوية. نسجد لآلامك أيها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة. 
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