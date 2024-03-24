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الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مياه الفيوم يجتمع بمسؤولي الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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اجتمع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، مع مسؤولي الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواريء و السلامة العامة. بهدف استخدام الشبكة الوطنية في مراقبة محطات و شبكات المياه بالشركة لتحسين التشغيل و الخدمة المقدمة للمواطنين. 

وأكد "النجار" على أهمية الدور الذي تقوم به الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي طارئ أو أزمة. 

وأوضح "النجار  أن الشركة دائما تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة السبل من خلال بناء جسور تعاون وتبادل معلومات مع كافة الجهات المعنية بخدمات المواطنين وتطويع إستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتحقيق أعلى معدلات الأداء وضمان استدامة وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. 

مشيراً لأهمية حوكمة المعلومات والبيانات والتحولات الرقمية والتطبيقات الحديثة والاعتماد بشكلٍ اكبر علي الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي لتقليل أخطاء العنصر البشري وتوفير الوقت والمجهود. 

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رئيس مياه الفيوم مسؤولي الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مياه الفيوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم شركة مياه الشرب بالفيوم