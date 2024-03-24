الأونروا: إسرائيل أبلغتنا بأنها لن تسمح بدخول قوافلنا لشمال غزة

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن إسرائيل قد أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن تسمح بدخول قوافل الأغذية المحملة بالمساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وأكد في منشور على منصة "إكس" تويتر سابقا، أن هذا التصرف يعتبر عرقلة مشينة للمساعدة الإنسانية المهمة في ظل الأزمة الغذائية. وطالب برفع القيود المفروضة.

وتواجه الأونروا أزمة منذ اتهام إسرائيل لعدد من موظفيها بالمشاركة في هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.

هذا الاتهام أدى إلى تعليق التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، مما يهدد مستقبل الوكالة، وعلى الرغم من ذلك، قررت بعض الدول استئناف التمويل بما في ذلك كندا وأستراليا والسويد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الأونروا ومصر أن السلطات الإسرائيلية منعت لازاريني من دخول غزة خلال زيارته للقاهرة.

وأعرب لازاريني عن قلقه حيال هذا الحظر، مشيرًا إلى أنه من خلال منع الأونروا من تنفيذ تفويضها في غزة، ستزداد الأزمة الغذائية وسيكون هناك تهديد لحياة الكثير من الناس نتيجة للجوع والعطش وعدم وجود مأوى.