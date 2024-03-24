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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس طنطا يحصل على الدكتوراه في المسئولية المدنية الناشئة عن الفساد المالي والإداري

جانب من المناقشه
جانب من المناقشه
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 ناقش الدكتور محمود عيسي رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية رسالة الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة طنطا تحت عنوان ("المسئولية المدنية الناشئة عن الفساد المالي والإداري - دراسة مقارنة). 
  أشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور مصطفي أحمد أبو عمر مشرفاً ورئيسا والأستاذ الدكتور أيمن محمد عضواً والمستشار دكتور شوقي ذكريا عضواً.

حضر مناقشة الرسالة  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الصحفيين والإعلاميين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للدكتور محمود عيسى متمنياً له دوام التقدم والتوفيق.

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أعضاء هيئة التدريس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الفساد المالي والإداري القيادات التنفيذية والشعبية حقوق طنطا جامعة طنطا