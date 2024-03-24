مقاتلة روسية تعترض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر بارنتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة مقاتلة روسية من طراز ميج 31 اعترضت قاذفتين أمريكيتين من طراز B-1B بالقرب من حدود الدولة الروسية فوق بحر بارنتس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "قدرات مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت هدفًا جويًا فوق بحر بارنتس يقترب من حدود الدولة للاتحاد الروسي".

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإنه "في 24 مارس 2024، رصدت قدرات مراقبة المجال الجوي الروسي هدفًا جويًا فوق بحر بارنتس يقترب من حدود الدولة للاتحاد الروسي وتم إرسال طائرة مقاتلة من طراز ميج 31 من قوات الإنذار للرد السريع للدفاع الجوي لتحديد الهدف الجوي ومنعه".

وأضافت الوزارة أن "طاقم المقاتلة حدد الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B تابعتان للقوات الجوية الأمريكية".

وتابع: "عندما اقتربت المقاتلة الروسية منها، عادت القاذفات الأمريكية من حدود الدولة الروسية"، مضيفة أن الطائرات الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية، ما حال دون انتهاك حدود الدولة الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة المقاتلة الروسية اتبعت بدقة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، مع الالتزام بإجراءات السلامة.