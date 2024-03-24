رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك أسر العاملين حفل إفطار جماعي

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، مئات العاملين وأسرهم من الجهاز الاداري بالجامعة، حفل الإفطار الجماعي بمطعم المدن الجامعية، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمستشار عبد الله غلاب المستشار القانوني للجامعة، والدكتور طارق الملا مدير عام المدن الجامعية، واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الاداري بالجامعة وأسرهم.



يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على التواجد باستمرار وسط أسرته الكبيرة من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، خاصةً مشاركتهم حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك.



وخلال اللقاء، قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، مشيرًا الى أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين في الجامعة بمختلف كلياتها وقطاعاتها بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين، موكدًا علي أن العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة هم ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية، وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.



وفي سياق آخر، أعرب العاملون بالجهاز الإداري بجامعة كفر الشيخ، عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار الجماعي، موجهين لسيادته جزيل الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، كما أشارو إلى التأثير الإيجابي لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بالجامعة.