حورية فرغلي تكشف سر خلافها مع مصطفى شعبان

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّها تصالحت مع الفنان مصطفى شعبان، قائلة: "كنا بنعمل مسلسل أمراض نسا مع بعض وكنا متفقين ولما سافرت ورجعت غيروا الاسم لدكتور أمراض نسا، ومعنى كده إن الدكتور يُنسب له".



وأضافت «فرغلي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «غضبت لأنني التقيت من قبل في الحج واتفقنا على أن يكون الاسم هو أمراض نسا وبعد ذلك وقعت وسافرت وجيت لقيت المسلسل اتغير اسمه بعد ما عجبني شخصيتي في المسلسل».



وتابعت الفنانة: «مكنش ينفع كده، اسم مصطفى شعبان بيبيع وأنا ببيع وعملت بوسترات على حسابي للمسلسل، لأن المفروض صورتي كانت تبقى معاه على الأفيش لكن لما رجعت من بره مصر لقيت الأفيشات كلها في مصر عليها صورته، فعملت لنفسي أفيش».