صلاح الشرنوبي: "هاني شاكر ماكنش سايق في نقابة الموسيقيين"

أكد الموسيقار والملحن صلاح الشرنوبي، أن فترة عمل الفنان هاني شاكر كنقيب الموسيقيين كان هناك مجموعة من الشخصيات المتسلطة في مجلس الإدارة ولكن هو شخصية جميلة جدًا واسم مشرف، موضحًا أنه كان على مقدار وبمكانة المنصب.

وتابع "الشرنوبي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "هاني شاكر مكانش هو اللي سايق.. المشكلة في الناس اللي كانت حوليه.. هو شخص برنس"، لافتا إلى أنه معجب بعمل الفنان مصطفى كامل وعمله كنقيب للموسيقيين، مؤكدًا أنه في بداية عمله لم يكن مرحب به في هذا المنصب.

وأشار إلى أنه، كان يريد مطرب أو ملحن أو شخص يهوى الموسيقى، ويعمل بها لرئاسة النقابة، متابعًا: "كنت مستنى النقيب يكون حد دكتور في كلية التربية الموسيقية.. ممكن يكون إداريين ومهنيين أكثر"، مشددًا على أن هناك العديد من المزايا في شخصية الفنان مصطفى كامل؛ لأنه ملحن ومؤلف ومغني وهي مزايا ولكن تشتت بعضها البعض.

وأوضح أن، مصطفى كامل لديه القدرة على إدارة النقابة بشكل مميز، وكان لديه القدرة على السيطرة على النقابة والعاملين بها، وحدث بعض التصفية لبعض الأشخاص في مجلس الإدارة، منوها بأنه يحييه على عمله ومقتنع بإدارته للنقابة.