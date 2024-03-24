شيخ العرافين يصدم حورية فرغلي: "اشتريتي عربية لمخرج ساحرة الجنوب ومراته زعلت"

واجه شيخ العرافين الفنانة حورية فرغلي، على الهواء، بواقعة قال فيها إنها اشترت سيارة لمخرج وهو ما أغضب زوجته.



وقالت «فرغلي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «في أثناء تصوير مسلسل ساحرة الجنوب كان في حد من الكاست بيحتفل بعيد ميلاده، كنت فرحانة إني بشتغل معاه وبحترمه كمخرج».



وتابعت الفنانة: «اشتريت له عربية لانجلر لأن سيارته كانت بايظة خالص ومراته مرضيتش إنها تاخد العربية وهو مرضاش ياخدها» .

